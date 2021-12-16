كلوب: كأس إفريقيا لن يؤثر على خطط ليفربول في سوق الانتقالات

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مشاركة النجمين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مع منتخبي بلديهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية مطلع الشهر القادم لن تجبر النادي على إبرام تعاقدات جديدة.

ويفتح سوق الانتقالات الشتوي أبوابه مطلع الشهر المقبل وسيكون أمام الريدز فرصة مواتية لتدعيم الصفوف بتعاقدات قصيرة الأمد لحل مشكلة النقص العددي الذي سيتسبب به مشاركة بعض اللاعبين في البطولة الإفريقية.

وسيخسر ليفربول خدمات عدة لاعبين لعدة أسابيع أثناء البطولة هم صلاح وماني والغيني نابي كيتا والكاميروني جويل ماتيب.

يذكر أن الفريق يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وتنتظره مواجهات مهمة خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في فترة "بوكسينغ داي" نهاية العام الجاري.