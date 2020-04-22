كلوب: كنت أخشى الإقالة من تدريب ليفربول

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن المخاوف التي شعر بها من الإقالة عن النادي الإنجليزي، في حالة الفشل بتطوير الفريق بالشكل المطلوب.

مدرب الريدز رحل عن بوروسيا دورتموند في أكتوبر 2015، وأنهى الموسم الأول له في المركز السادس بعد تولي المهمة خلفاً لبريندان رودجرز.

وانتظر كلوب حتى نهاية الموسم الماضي من أجل الحصول على اللقب الأول له، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، قبل الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل انتشار فيروس كورونا.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "من الواضح أننا احتجنا لبعض الوقت، إصلاح الأمور في ليلة وضحاها ليس ممكناً، الجميع أراد ذلك لكننا لم ننجح بهذه الطريقة.

"طلبت الحصول على الوقت الكافي، لأنه السبيل الوحيد لي منذ بداية مسيرتي، لم أتعرض للإقالة أبداً، لكني عرفت أنها واردة بحال فشلي في تطوير الفريق مع فريق بحجم ليفربول.

"كانت هناك حالة من الإيجابية لدى ملاك ليفربول بعد التوقيع معي، ربما احتجت 4 سنوات للفوز بالبطولات وهذا ما فعلناه، منحوني الثقة الكاملة طوال هذه الفترة حتى بعد خسارة نهائيين أمام ريال مدريد بدوري الأبطال وإشبيليه بالدوري الأوروبي".

أما عن الوضع الحالي لفريقه: "لن نتغير من الناحية العقلية، لكن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي نسعى لتطويرها، مع خلط العناصر الجديدة بالمجموعة الحالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وفي نهاية حديثه شدد كلوب على إيمانه بالتمسك بأسلوبه منذ بداية مشواره مع ماينتز في الدوري الألماني وحتى الآن دون القيام بأي تغييرات في فلسفته.