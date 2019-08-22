كلوب: كوتينيو يذكرني بديل بييرو

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بلاعبه السابق وتعاقد بايرن ميونيخ الجديد فيليبي كوتينيو، وشبهه بأسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو.

كوتينيو أتم انتقاله مؤخراً من برشلونة إلى بايرن على سبيل الإعارة، مع بند بأحقية الشراء صيف العام القادم.

وقال كلوب لمجلة "كيكر" الألمانية: "لم يحصل كوتينيو على الفرصة معنا للمشاركة في مركزه المفضل رقم 10، لكنه رقم 8 رائع، وجناح أيسر مميز يجيد استغلال المساحات.

"بايرن كان بحاجة له، إذا أدخلوه في المنظومة وأخرج هو أفضل ما عنده، سيتحصل الدوري الألماني على نجم عينه على المرمى.

"لم أر لاعب مثله يأتي من الناحية اليسرى ويسدد بهذه الدقة منذ ديل بييرو، يذكرني به في هذه النقطة".

وينتظر أن يبدأ كوتينيو مشواره مع بايرن ميونيخ الأسبوع القادم عندما يواجه شالكه ضمن المرحلة من الثانية الدوري الألماني.