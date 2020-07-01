كلوب: لا أحتاج ممراً شرفياً لأني ذاهب لتحقيق الفوز

أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن شكره لنظيره بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بشأن تصريحه بأنه سينظم للريدز ممراً شرفياً، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قبل مباراتهما، غداً الخميس.

وكان غوارديولا قد أعلن عن موافقته على عمل ممر شرفي للاعبي ليفربول بعد تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغريمين: ”إنها لفتة جميلة منهم، لكن من باب الصراحة، لا أحتاج لهذه اللفتة، لأننا ذاهبون إلى هناك لتحقيق الفوز، وليس للاحتفال“.

وعن علاقته مع غوارديولا، أشار الألماني: ”إنه رجل رائع، أنا معجب بعائلته وأكن له الاحترام، لا نتواصل كثيراً، لكنه شخص تنافسي، يرغب بالانتصار وهذا لن يغيره أو يغيرني، بعد أن أنتهي من عالم كرة القدم أريد أن أحظى بعلاقة طيبة مع المدربين“.

وعن المنافسة المتوقعة الموسم المقبل، أشار: ”مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد جميعهم سيكونون أقوياء الموسم المقبل، جميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضح، توتنهام وآرسنال غير بعيدين كذلك، كما هو حال ليستر سيتي، نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق انتصارات أكثر يفوز باللقب، لن ندافع عن اللقب، بل سننقض عليه.

”كان سيتي الفريق الأفضل، لدينا فرصة خوض 7 لقاءات أخرى ونأمل بأنه بإمكاننا إظهار ذلك، الأمر لا يعني بأننا سننتصر لكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد، هذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله“.

ويبتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.