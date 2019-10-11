كلوب: لا أفكر في تدريب ألمانيا

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول أنه لا يفكر حالياً في تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني، وقال كلوب في مقابلة بثتها شبكة "ماجينتا" التلفزيونية: "لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن. لا يمكنني أن أقول أني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 %".

وأضاف أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت "ولكن ليس الآن".

وفاز كلوب بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.

وقال كلوب، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2022: "حتى الآن، أشعر بسعادة بالغة بما قدمته".

في المقابل، ينتهي عقد يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا بعد كأس العالم 2022.