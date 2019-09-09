كلوب: لم يكن لدى ليفربول المال الكافي لاستعادة كوتينيو من برشلونة

اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول أن عودة النجم فيليبي كوتينيو إلى الفريق كانت مستحيلة هذا الصيف.

وانضم الدولي البرازيلي إلى بايرن ميونيخ لموسم على سبيل الإعارة من برشلونة مع خيار الشراء الصيف القادم مقابل 120 مليون يورو.

وقال المدير الفني الألماني في تصريحاته لمواطنته صحيفة "بيلد": “فيليبي كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونيخ والدوري الألماني بشكل عام.

“لم يكن لدينا ما يكفي من المال لاستعادته من برشلونة”.

وختم مدرب الريدز تصريحاته بقوله: “أخبرت كوتينيو شخصياً أن بايرن ميونيخ سيناسبه كثيراً، عودته لليفربول كانت مستحيلة”.