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كلوب: ليفربول استحق الفوز على ساوثهامبتون

منشور 18 آب / أغسطس 2019 - 03:00
يورغن كلوب
يورغن كلوب

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالانتصار على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعادل الريدز الرقم القياسي لعدد انتصاراته المتتالية بتحقيق الفوز الـ 11 على التوالي.

وقال المدير الفني الألماني: “أنا فخور للغاية بما قدمه اللاعبون أمام ساوثهامبتون.

“نستحق الفوز والنقاط الثلاث، سجلنا هدفين رائعين في الوقت المناسب”.

وكان ليفربول قد افتتح الموسم بالفوز على نوريتش سيتي 4-1، قبل أن يقتنص لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 5-4.

كلمات دالة:يورغن كلوبليفربولساوثهامبتونالدوري الإنجليزي

Via SyndiGate.info


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