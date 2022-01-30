كلوب: ليفربول فريق يستحق لاعباً بحجم لويس دياز

رحب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتعاقد الجديد المهاجم الكولومبي لويس دياز القادم من بورتو البرتغالي.

ويتبقى فقط حصول اللاعب على تصريح للعمل في إنجلترا من أجل إتمام الصفقة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد بتمكننا من حسم الصفقة وجلب لويس إلى ليفربول.

"لطالما كنت مقتنعاً بأن أي تعاقد في يناير يجب أن يكون تعاقداً سأرغب في ضمه خلال الصيف، وهذا هو الحال بالنسبة للويس.

"إنه لاعب استثنائي كنا نتابعه منذ فترة ليست بالقصيرة.

"نؤمن بأنه قادر على التكيف مع متطلبات الدوري الإنجليزي البدنية والعقلية، كما أنه متعطش للنجاحات، إنه مقاتل دون أدنى شك ويتمتع بالموهبة ويضع التسجيل هدفاً له دائماً."