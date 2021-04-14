كلوب: ليفربول قادر على العودة أمام ريال مدريد

رفع يورغن كلوب مدير ليفربول الفني راية التحدي قبل المباراة أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء على ملعب آنفيلد.

ونجح ريال في تحقيق فوز مريح في مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بنتيجة 3-1، في ليلة تألق خلالها مهاجمه الشاب فينيسيوس جونيور، ليقترب الملكي بشكل كبير من المربع الذهبي ويصعب المهمة في موقعة الإياب المرتقبة على الريدز.

ويؤمن كلوب بقدرة ليفربول على العودة في النتيجة أمام، حيث قال: "كل شيء ممكن في كرة القدم، سنخلق الأجواء التي تساعدنا على الفوز رغم عدم وجود الجماهير".

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن كلوب قوله: "عندما تخسر بنتيجة 3-1، لا يكون لديك الكثير لتخسره، أظهرت مباراة الذهاب أن ريال مدريد كان الطرف الأفضل، لكن ذلك كان في الجولة الأولى، لا زالت أمامنا جولة للرد، ورغم إقامة المباراة بدون جمهور، يجب علينا أن نخلق الأجواء التي تساعدنا على الفوز.

"لعبنا قبل بضع سنوات مع بوروسيا دورتموند، وخسرنا 0-3 في مباراة الذهاب، وسألني الصحفيون إذا كان الأمر قد انتهى وقلت ربما لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ في مباراة الإياب فزنا بنتيجة 2-0، الأهم هو الأداء، علينا أن نحاول الفوز بالمباراة، ونؤمن بذلك في عقولنا قبل أن نحاول تنفيذ ذلك في الملعب".

وعن الخسارة ذهاباً، قال كلوب: "هدف ريال مدريد الأول كان كرة طويلة رائعة، لكن الهدفين الآخرين لم ندافع فيهما بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وقلل الألماني من الغيابات في صفوف ريال مدريد، موضحاً: "ظروفنا متشابهة، لديهم غيابات ولدينا غيابات، شعرت بعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة أن ريال مدريد سيكون جاهزاً أمامنا بنسبة مائة في المائة".

وتحدث كلوب عن مستوى فينيسيوس، فقال: "لقد أبهرني، لكن لم يفاجئني ما قدمه، إنه موهبة لا تصدق".

كما أثنى المدير الفني الألماني على مستوى مواطنه توني كروس، مضيفاً: "إنه لاعب رائع منذ أن كان صغيراً جداً وأصبح من أنجح لاعبي كرة القدم في العالم، ولم يكبر في العمر حتى الآن، لديه أشياء كثيرة قادمة، نحن لا نعرف بعضنا البعض جيداً لكني معجب به منذ سنوات طويلة، فهو قادر على تغيير الأحداث من مناطق عميقة جداً في الملعب وعندما يصل إلى القمة يكون لديه أيضاً عين جيدة على الكرة".