كلوب: ليفربول كان أفضل من برشلونة رغم الخسارة القاسية

شدد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على أن لاعبيه قدموا مباراة رائعة أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة بثلاثية نظيفة، مشيراً إلى أنه سعيد بالأداء.

وقال الألماني فى تصريحات لشبكة "بى إن سبورتس" القطرية: "لم نسجل أي هدف، وهذا يعقد من مهمتنا، لكن اللاعبين كسبوا الكثير من الاحترام بكيفية لعبهم وتطورهم.

"لا أعتقد أننا كنا نستحق ما حصلنا عليه، بصفتي مدرباً يجب أن أحكم على طريقة لعبنا، أخبرت اللاعبين أن مباراة اليوم (أمس) أفضل ما قدمناه في دوري الأبطال هذا الموسم، فقد تسببنا لبرشلونة بالكثير من المشاكل".

وأنهى كلوب تصريحاته بالحديث عن النجم ليونيل ميسي، فقال: "في لحظات يصبح إيقافه مستحيلاً، يا له من هدف عالمى، إنه من لاعب من المستوى الأعلى"، وذلك في إشارة لهدف البارسا الثالث الذي سجله الأرجنتيني من ركلة حرة رائعة.

يذكر أن لقاء الإياب سيجمع الغريمين على ملعب آنفيلد في السابع من الشهر الجاري، وتبدو مهمة ليفربول معقدة للغاية بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الأمس.