كلوب: ليفربول لن يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي مبكراً

أكد المدرب يورغن كلوب عدم احتفال ليفربول بلقب الدوري الانجليزي إلا حتى يتم حسمه بشكل رسمي.

وبات ليفربول قريباً من الفوز باللقب الغائب منذ 30 عاماً، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط من أجل حسمه.

وصرح المدرب الألماني: “لن تكون هناك حفلة أو أي احتفالات لنا حتى يتم الفوز باللقب بشكل صحيح، ولن نحتفل مبكراً، لن أعمل بالوظيفة التي أملكها لو كنت الشخص الذي يحتفل مبكراً.

“إذا لم يحتفل معجبونا هذا الموسم، فسيكون ذلك جنوناً، يمكنهم التحليق عالياً، هذا أمر جيد، آمل أن تكون هناك لحظة ما يمكننا الاحتفال فيها.

“لا يجب أن يحتفل الناس مبكراً، يمكنهم الاستمتاع بما قمنا به، وهذا واضح.

“علينا أن نستمتع بالناس، في كثير من الأحيان يشعرون بخيبة أمل مما نقوم به، وهم الآن على ما يرام ويجب أن يستمروا خلال الأسبوع “.

وأكمل: “أنا أحب الفوز، لكني لست مهووساً، أول شيء تعلمته في الحياة هو أنه يمكنك تقديم أفضل ما لديك، وتجربة كل شيء وما زلت تخسر، قلت من قبل أني أحب الفوز، لكن الهوس بالفوز؟ لا، ربما لا يرغب الآخرون في سماع ذلك، لكني بخير مع الآخرين الذين يفوزون أيضاً.

“أريد أن أفوز، إذا كنا أفضل وخاصة عندما أكون فاقد الأمل (متأخراً في النتيجة)، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنني قبوله”.