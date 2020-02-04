كلوب: ليفربول يحترم جميع الخصوم

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول أن لاعبيه حريصون على احترام جميع المنافسين، وذلك بعدما حقق الريدز فوزه العشرين على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليصل الفارق على الصدارة بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 22 نقطة.

وقال الألماني في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «الأمر لا يتعلق بحسم اللقب، وإنما يتعلق بإظهار الاحترام للمنافس في جميع المواقف، يتعامل اللاعبون مع الأمر على أنه في حالة الخسارة سنهبط من الدوري، هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات».

وأشاد كلوب بمستوى النجم روبرتو فيرمينو قائلاً: «إنه لاعب فريد من نوعه، شخص مميز للغاية وذكي للغاية، مهاراته تجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا، لا يستطيع اللعب بشكل فردي ويجيد استغلال مهارات زملائه، لا أعرف لاعباً مثله».

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: «استخدم فابينيو سرعته وقوته لمساعدة الفريق، ومع مهارات (جوردان) هندرسون في الوسط باتت الأمور أفضل».