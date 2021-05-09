كلوب: مانشستر يونايتد سيواجهنا بأقوى تشكيلة

يتوقع مدرب ليفربول، يورغن كلوب، مواجهة تشكيلة قوية لمانشستر يونايتد خلال مباراة القمة بين الغريمين الخميس القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك رغم معاناة غريمه من جدول مزدحم بالمباريات هذا الأسبوع.

ويلعب يونايتد في ضيافة أستون فيلا، اليوم الأحد، قبل أن يستضيف ليستر سيتي يوم الثلاثاء.

وتأجلت مواجهة الغريمين من الأسبوع الماضي بسبب احتجاجات مشجعي يونايتد على ملاك النادي، وستقام المباراة يوم الخميس.

وقال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه ربما لا يملك أي خيار سوى الاستعانة بسياسة التناوب، وإجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات.

لكن كلوب يتوقع أن يواجه تشكيلة قوية من يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 33 مباراة، بفارق عشر نقاط عن ليفربول سادس الترتيب الذي خاض مباراة واحدة إضافية.

وقال كلوب عقب فوز ليفربول 2-0 على ساوثهامبتون السبت "أتوقع مشاركة تشكيلة قوية أمامنا. أعتقد أن مانشستر يونايتد يملك لاعبين رائعين.

"إذا كنت سأفكر في اللاعبين المتوقع مشاركتهم، فهم لديهم تشكيلة قوية حقاً، خط وسط مذهل وخط هجوم يضم لاعبين رائعين.

"ماذا سيفعل (يونايتد) في المباريات الأخرى، نحن بوضوح ليس لنا تأثير لكننا كنا سنواجه أقوى تشكيلة لمانشستر يونايتد الأحد الماضي (قبل التأجيل)، وهذا ما نتوقعه الآن".

وحافظ ليفربول على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد الفوز في آنفيلد ليلة السبت على ساوثهامبتون بهدفي ساديو ماني وتياغو آلكانتارا.