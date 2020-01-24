كلوب: ما زال الحديث عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مبكراً

احتفظ يورغن كلوب بهدوءه بعد انتصار ليفربول الجديد في الدوري الإنجليزي على حساب ولفرهامبتون بهدفين لهدف وابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتل بطل أوروبا والعالم الذي حقق الفوز في اثنتين وعشرين مباراة من أصل 23 صدارة الترتيب بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي.

وما زال لديه مباراة مؤجلة أخرى لم تُلعب، مع ذلك فإن المدرب الألماني رفض اعتبار أن اللقب قد حُسم لصالح الريدز وأكد في تصريحاته بعد المباراة أن الفريق مقبل على مرحلة صعبة.