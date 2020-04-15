كلوب متحمس لتدريبات ليفربول الافتراضية

لا تحظى الحصص التدريبية عبر الإنترنت لفريق ليفربول بشعبية بين الجماهير فقط، لكنها أيضاً تثير حماس المدرب يورغن كلوب، رغم افتقاده للعمل مع لاعبيه بشكل مباشر.

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي، قال المدير الفني الألماني أن الحصص التدريبية الافتراضية رائعة، مضيفاً: «عندما نخوض هذه الحصص التدريبية لم أكن أتخيل أبداً أني سأستمتع بها بهذا القدر، لكنها اللحظة التي أرى فيها اللاعبين مجدداً، وهذا يغير كل شيء، لدقيقة، لساعة، لساعتين، بصرف النظر عن مدة الحصص التدريبية».

لكن كلوب أعرب عن اعتقاده أن التباعد الاجتماعي في ضوء المعايير الاحترازية لمواجهة تفاقم أزمة فيروس كورونا، له جانبه السلبي، مشيراً: «الأمور تصبح أكثر سوءاً، الفترة التي تستغرقها، أتقبل الوضع كما هو بنسبة 100%، لكن من المؤلم عدم رؤية الشخص الذي تحبه لفترة طويلة».

واعتاد ليفربول بطل أوروبا على نشر مقاطع فيديو وصور للحصص التدريبية للفريق على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو الأمر الذي تتفاعل معه الجماهير بحماس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتمد ليفربول على التكنولوجيا في التدريب عن بعد، حيث يتم جمع اللاعبين والجهاز الفني في الوقت ذاته.

ويرى كلوب، أن مثل هذه التكنولوجيا هي ما تسهل الوضع الراهن وتصنع الفارق، موضحاً «تخيل لو حدث هذا الأمر في ثمانينيات القرن الماضي أو شيء من هذا القبيل، سيكون الأمر في غاية الجنون».