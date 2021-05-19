كلوب مرشح لخلافة كومان في برشلونة

كشف تقرير إسباني أن جوان لابورتا رئيس برشلونة رشح يورغن كلوب مدرب ليفربول، لخلافة رونالد كومان في تدريب البارسا.

وزعمت العديد من التقارير أن الهولندي سيغادر برشلونة، عقب الخروج من المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وقال برنامج "إل تشيرنغيتو" أن لابورتا معجب بالمدير الفني الألماني، ويريد التعاقد معه لقيادة البلاوغرانا.

وأشارت إلى أن الصفقة ستكون أسهل، إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا نهاية الموسم الجاري، إذ يحتاج الريدز للفوز في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحسم تأهله الأوروبي.