كلوب: من الصعب أن يقول لاعبو ليفربول لا لبرشلونة وريال مدريد

اعترف المدرب يورغن كلوب، أن قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، قادران على "خطف" بعض نجوم فريقه ليفربول، إذا ما أرادوا ذلك.

وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال كلوب أن أندية قليلة جداً تستطيع أن تغري لاعبي ليفربول بالانتقال لها حالياً، لكن ريال مدريد وبرشلونة لا زالا قادرين على فعل ذلك، خاصة بالنسبة للاعبي أميركا الجنوبية.

وقال المدرب الألماني: "بالنسبة للعالم فليفربول نادٍ كبير جداً، لكن في أميركا الجنوبية، برشلونة وريال مدريد أكثر شهرة، وهذا أمر منطقي بسبب عامل اللغة والثقافة المشتركة.

"بالنسبة لبعض اللاعبين، إذا تلقيت اتصالاً من برشلونة أو ريال مدريد، فمن الصعب الرفض وقول لا".

وأشار كلوب إلى أن اتصالات ريال مدريد وبرشلونة بلاعبي فريقه قد "تسبب بعض المشاكل"، أي أنها قد تغري لاعبي الريدز بالرحيل.

ومن التجارب التي عاشها كلوب نفسه بشأن انتقال اللاتينيين لإسبانيا، تجربة نجم فريقه السابق، البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي أصر على الانتقال لبرشلونة وترك ليفربول، في 2018، بالرغم من محاولات كلوب إقناعه بالبقاء.

ولم يستطع كويتينو تكرار تألقه في ليفربول، وتراجع مستواه كثيراً حتى أعاره برشلونة لبايرن ميونيخ هذا الموسم.

كما سبق للهداف الأوروغواياني لويس سواريز الانتقال من ليفربول إلى برشلونة كذلك، عندما كان في أوج عطائه، صيف 2014.