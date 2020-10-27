كلوب: ميتييلاند يهدد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن ميتييلاند يشكل تهديداً حقيقياً لا يمكن الاستهانة به، قبل مواجهتهما في دوري أبطال أوروبا اليوم.

وتأهل الفريق الدنماركي إلى دور مجموعات دوري الأبطال، لأول مرة هذا الموسم، لكن المدير الفني الألماني قال أنه راقب مشروع ميتييلاند، حتى قبل عمله في ليفربول.

وأضاف: "أعرف قصة هذا النادي ومساعيه، يملك مشروعاً مثيراً جداً، قبل خمس سنوات خلال عطلتي كنت مهتماً بالذهاب هناك، لمتابعة الأشياء التي ينجزها النادي، لكني تعاقدت مع ليفربول آنذاك.

"المنافس جيد حقاً، ويشكل تحدياً حقيقياً لنا، يلعب بشكل مباشر في بناء الهجمة، ويملك مدافعين ذوي خبرة ولاعبي وسط بارعين، ويتميز بالسرعة على الجناحين وبالقوة البدنية في الهجوم، ولديه خطة واضحة".

يذكر أن ليفربول تفوق في مواجهة الجولة الأولى على أياكس بهدفٍ دون رد، فيما سقط ميتييدلاند على أرضه أمام أتالانتا برباعيةٍ نظيفة.