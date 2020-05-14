كلوب: ميسي أفضل من رونالدو

أشاد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بكل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة ويوفنتوس.

وقال الألماني في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية أمس: «الاثنان رائعان، وقادران دائماً على صناعة الفارق».

وعن الأفضل بينهما، قال: «بالنسبة لي ميسي هو الأفضل، لكني أكن احتراماً كبيراً وغير محدود لرونالدو، لقد لعبنا ضد كليهما، ويكاد يكون من المستحيل الدفاع عن المرمى أمامهما».

وأردف: «لو كان ممكناً تخيل لاعب كرة قدم مثالي، سيكون بقامة رونالدو، يستطيع القفز عالياً ويركض سريعاً، كذلك طريقة تعامل رونالدو مع الكرة، إنه محترف بشكل مذهل، لا يمكنه أن يكون أفضل».

وتابع المدرب السابق لبوروسيا دورتموند: «أما ميسي، فهو يجعل الأشياء تبدو بسيطة للغاية، لذلك يعجبني كلاعب أكثر قليلاً من رونالدو.. لكن كريستيانو رائع أيضاً».

وأتم كلوب: «إنهما الأفضل في العالم دون شك، جميعنا نرى ما يفعلانه على أرض الملعب».