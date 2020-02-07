كلوب يؤكد هيمنته بإنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

تمكن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول من مواصلة مشواره المبهر هذا الموسم، بالحصول على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

وتستمر انطلاقة الريدز المبهرة هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

ويعتبر يناير من الفترات المميزة للألماني مع الريدز، حيث حصد 5 انتصارات بالمسابقة، نجح خلالها في تعزيز موقعه على صدارة البطولة.

وفاز ليفربول على كل من شيفيلد يونايتد، مانشستر يونايتد، توتنهام، وانتصار غاية في الصعوبة على ولفرهامبتون، وآخر مريح على ويست هام.

تعد هذه المرة الخامسة التي يحصل فيها كلوب على الجائزة من أصل 6 ممكنة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، في تجسيد واضح للهيمنة التي يتمتع بها الألماني وفريقه.

ويدخل كلوب وليفربول تاريخ الدوري الإنجليزي بهذا الرقم، حيث لم يسبق بأي مدرب الوصول لهذا العدد من جوائز الشهر بنفس النسخة من المسابقة.