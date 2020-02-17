كلوب يتعاطف مع غوارديولا

علق يورغن كلوب مدرب ليفربول على استبعاد مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسمين.

وقال مدرب الريدز أنه يتعاطف مع غوارديولا ولاعبيه بعدما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة حرمان سيتي من المنافسات الأوروبية لموسمين بسبب ارتكاب مخالفات مزعومة لقواعد اللعب النظيف المالي.

وبعد أن ابتعد تقريباً "السيتيزنز" عن إمكانية الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة عقب الفوز خارج أرضه 1-0 على نوريتش سيتي السبت، أكد كلوب أنه فوجىء بالعقوبة التي أعلنها يويفا ضد مان سيتي الجمعة الماضي.

وصرح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "كانت صدمة، شيء لا يصدق، الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث فيه هو كرة القدم، ما فعله (مانشستر سيتي) في كرة القدم كان استثنائياً أما الباقي فأنا غير مؤهل للحديث عنه، لا أعرفه.

"أشعر بالتعاطف مع بيب واللاعبين لكن هكذا تسير الأمور، يمكنهم الاستئناف، لنرى ما سيحدث، لكن تبقى كرة القدم التي قدموها استثنائية وستظل هكذا دائماً".

وأعلن "يويفا" حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية كدوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسمين المقبلين بالإضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف في السجلات بين عامي 2012 و2016.