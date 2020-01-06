كلوب يتغنى بشبان ليفربول

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بأداء لاعبيه، خلال الفوز 1-0 على جاره اللدود وضيفه إيفرتون أمس الأحد، ضمن الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ودفع الألماني بالعديد من اللاعبين الشبان بمشاركة محدودة من عناصر الخبرة، وقرر إراحة النجوم الأساسيين وفي مقدمتهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك وآليسون بيكر.

وتحدث كلوب عقب المباراة عن شبان ليفربول، الذين شاركوا في اللقاء، قائلاً: "لعبوا كرة قدم شجاعة. الفريق بأكمله قدم عرضاً رائعاً سواء الكبار أو الشباب.

"كما آدم لالانا مباراة مذهلة. وقاد جو غوميز الدفاع بأكمله ربما للمرة الأولى في مسيرته".

وأضاف "اتسمت المباراة بالإثارة وأحرزنا هدفاً رائعاً، إني سعيد للغاية بتألق اللاعبين. الشيء الوحيد الذي لم أكن أريده هو التعادل، كان يتعين علينا تحمل المخاطرة واستثمرنا ذلك".

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني لليفربول في ديربي ميرسيسايد هذا الموسم، عقب فوزه 5-2 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي في الرابع من ديسمبر الماضي.