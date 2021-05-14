كلوب يحتفظ بهدوئه رغم رفض ماني مصافحته

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني رغم رفض المهاجم السنغالي مصافحته بعد الفوز 4-2 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس.

وتجاهل ماني، الذي شارك كبديل في الدقيقة 74، يد كلوب الممدوة لمصافحته بعد نهاية المباراة.

وسارع الألماني للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها عدسات التصوير.

وأضاف المدرب: "لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بإشراك ديوغو جوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام.

"اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر، هذا ما حدث، الأمور على ما يرام".