كلوب يحث لاعبيه على مواصلة الارتقاء بمستوياتهم

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه يتعين على لاعبيه مواصلة الارتقاء بمستوياتهم بعد رفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز وذلك لأن الفرق الأخرى ستكون متربصة الموسم المقبل.

وحسم ليفربول اللقب الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً، الشهر الماضي لكنه احتفل برفع الكأس رسمياً بعد تغلبه على تشيلسي 5-3 في مباراة مثيرة على ملعب آنفيلد مساء الأربعاء.

وقال كلوب بعد مراسم التتويج: «يتعين علينا ألا نتوقف، لدينا تحديات داخلية توجب علينا مواصلة الارتقاء بمستوانا».

وأضاف: «لدينا الفرصة للارتقاء خطوة إضافية ويجب أن ننتهزها لأن الفرق الأخرى لن تنام».

وتابع: «تشيلسي فريق موهوب، وجب علينا بذل جهود إضافية للتغلب عليه. سينافس مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على اللقب أيضاً، لا ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول».

وكان ليفربول تغلب على تشيلسي أيضاً مطلع الموسم الحالي لرفع الكأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بدوري ابطال أوروبا العام الماضي قبل أن يضيف إليها لقب بطل العالم للأندية ليحصد أربعة ألقاب كبيرة.

وأعرب كلوب عن فخره لهذه السلسلة من النجاحات بقوله: «نحن أبطال انجلترا وأوروبا والعالم. أحرزنا أربعة ألقاب وهي كبيرة حقاً وبالتالي أنا فخور للغاية».

وتابع: «عموماً أنا شخص لا يحب التقاط الصور، لكن في هذه المناسبة أريد صورة مع الألقاب الأربعة لأن هذا الأمر لا يحصل دائماً».

في المقابل، اعتبر جوردان هندرسون الذي بات أول قائد في ليفربول يرفع كأس الدوري الانجليزي الممتاز منذ اعتماد هذه التسمية موسم 1992-1993، أن طريقة الفوز على تشيلسي الذي كان يسعى إلى انتزاع نقطة ليضمن مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل، تعتبر مؤشراً واضحاً لما يمكن لفريقه تحقيقه الموسم المقبل.

وقال في هذا الصدد: «كانت رحلة رائعة والنهاية كانت مميزة».