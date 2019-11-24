كلوب يحسم الجدل بشأن مشاركة صلاح أمام نابولي

حسم يورغن كلوب المدير الفني لليفربول موعد مشاركة محمد صلاح مهاجم منتخب مصر ونجم الريدز في المباريات بعد تعافيه من الاصابة التى لحقت به أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات المرحلة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني في تصريحات أن صلاح لم يتدرب بقوة سوى الجمعة، وكان من المستحيل إشراكه أمام كريستال بالاس، موضحاً أنه كان يمكن مشاركته في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن بعد إحراز روبرتو فيرمينو هدف الفوز فى شباك بالاس فضل اراحته وعدم الدفع به.

وأوضح أنه من المقرر أن يشارك صلاح أمام نابولي ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم، على ملعب آنفيلد.

وكان ليفربول قد حقق فوزاً صعباً فى الدقائق الأخيرة على كريستال بالاس بهدفين لهدف أحرزهما ساديو ماني وفيرمينو، حيث رفع الريدز رصيده إلى 37 نقطة محتلاً قمة الدوري الإنجليزي وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.