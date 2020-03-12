كلوب يدافع عن أدريان حارس مرمى ليفربول

دافع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن حارس مرمى الفريق أدريان كاستيو مؤكداً أنه "حارس رائع" رغم الأداء المتواضع خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخسر حامل اللقب أمام ضيفه الإسباني 2-3 الأربعاء ليودع البطولة، علماً بأنه خسر أيضاً مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو بهدف نظيف.

وتسبب أدريان بهدف أتلتيكو مدريد الأول بعد تمريرة خاطئة استغلها البديل ماركوس يورينتي بنجاح.

وقال كلوب: "أدريان حارس رائع، أود التأكيد على ذلك، رغم أنه اتخذ القرار الخاطئ بالعودة إلى الوراء، واستغل أتلتيكو ما حصل ليهز الشباك. أن تستقبل شباكك هدفاً جزء من كرة القدم، لكن هذه اللحظة غيرت كل شيء.

"ربما كانت النتيجة ستصبح مختلفة لو لم يحصل هذا الخطأ، أعجبني أداء فريقي بالفعل في الوقت الأصلي. الشيء الوحيد السيء هو أننا سجلنا الهدف الثاني في وقت متأخر للغاية (في الوقت الإضافي) بدلاً من تسجيله في الوقت الأصلي للقاء... أتلتيكو لديه لاعبون من طراز عالمي في كل مركز. من الصعب مواجهتهم خططياً. لعبنا بشكل استثنائي، قدمنا أداءً جيداً وسيطرنا على المباراة وتناقلنا الكرة بشكل جيد واتخذنا مواقع جيدة في الملعب".