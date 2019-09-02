كلوب يدافع عن صلاح بعد واقعته مع ماني

دافع يورغن كلوب مدرب ليفربول عن محمد صلاح مهاجم الفريق بعد اتهامه بـ "الأنانية" خلال المباراة أمام بيرنلي، جراء عصبية ساديو ماني نتيجة عدم تمرير المصري الكرة له.

وقال الألماني في تصريحات نقلتها عدة صحف إنجليزية: "لم يتعمد صلاح تجاهل ماني أثناء المباراة. كل ما في الأمر أن هذه القرارات الخاصة بالتمرير أو التسديد ارتجالية، لذلك قد يفكر اللاعب بشكل مختلف عن المشاهدين".

وأكد المدير الفني لليفربول أن القصة انتهت بعد المباراة مباشرة، مشيراً إلى أن علاقة ماني وصلاح مميزة داخل الملعب وخارجه.

يذكر أن ماني عبر عن غضبه الشديد من صلاح، بعد خروجه في الدقائق الأخيرة أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير المهاجم المصري الكرة له أمام المرمى.