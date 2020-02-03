كلوب يدافع عن صلاح بعد اتهامه بالأنانية مجدداً

دافع يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن النجم محمد صلاح الذي تعرض لموجة انتقادات مؤخراً.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الألماني وأكد خلالها أن المصري ليس أنانياً، وأن تصرفه أثناء الفرص طبيعي بالنسبة لمركزه.

وقال كلوب: "قبل أسبوع واحد فقط كان الكل يتكلم عن محمد صلاح، لكنه لم يكن أنانياً أبداً، لم أشاهده أنانياً أكثر من اللازم.

"هو مهاجم يعرف كيفية التواجد في المكان الصحيح، شاهدنا صلاح يسجل أهدافاً وهو بين أربعة مدافعين ويضع الكرة في سقف المرمى.

"بعد ذلك عندما لا يسجل مثل هذه الأهداف يأتون ويقولون أنه كان عليه أن يمرر لهذا أو لذاك بدلاً من التسديد.

"لم يكن أنانياً أمام ساوثهامبتون على سبيل المثال، بالرغم من ذلك عادت له الكرة من أجل أن يسجل وفعل ذلك".

يذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفاً.