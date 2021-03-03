كلوب يدعو مصر للتواصل مع ليفربول حول مشاركة صلاح في الأولمبياد

وجه يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بشأن مشاركة النجم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو.

وقال الألماني خلال مقطع فيديو بثه عبر موقع صحيفة "ليفربول إيكو": "يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون مشاركة صلاح في الأولمبياد".

وأكد غريب قبل يومين أن صلاح وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي سيكونان على رأس القائمة الأولية المختارة للمنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم، مع السماح للدول بإدراج 3 من اللاعبين الكبار ضمن تشكيلتها النهائية.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير لصحيفة ليفربول إيكو أن الريدز سيتعرض لضربة بحال انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي.

وأوضح التقرير: "من المقرر انضمام محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأولمبي، حيث سيتم وضعه ضمن التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد".

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في الفترة بين 23 يوليو و8 أغسطس المقبلين، وسيغيب بذلك صلاح في حال مشاركته في الدورة عن بعض مباريات الفترة التحضيرية لليفربول وعن بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز (2021-2022).