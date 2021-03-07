كلوب يرد على احتمالية إقالته من تدريب ليفربول

وجه يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رسالة غير مباشرة إلى إدارة ناديه عندما سُئل عن احتمالية إقالته بعد تراجع النتائج على المستوى المحلي.

ويحتل ليفربول حالياً المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام تشيلسي بهدف دون رد.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قال كلوب: "لا يمكننا أن نفعل أكثر مما نفعله... هذا هو الوضع.

"إذا كان هناك مدرباً آخر يمكنه القيام بعمل أفضل، فعليهم اتخاذ القرار... هذا واضح.

"لا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الشكل، لا أعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر القيام بشكل أفضل مما أقدمه، لكني لا أعتقد أن أياً من مسؤولي النادي يفكر في هذا الأمر، على الأقل لم يخبرني أحد.

"مررت بموقف مشابه في دورتموند بعد فترة ناجحة، لم يكن الوضع سيئاً من ناحية الإصابات كما هو الحال في ليفربول، لكن كان لدينا نقاط أقل بكثير بعد الدور الأول من الموسم.

"الفارق هو أننا تعرضنا لإصابات في الجزء الأول من الموسم وفي الجزء الثاني عادوا جميعاً، كان لدينا عطلة شتوية وكنت أعلم أن جميع اللاعبين سيعودون، لذلك هنا (ليفربول) الوضع مختلف تماماً لأنه لم يعد أحد لذلك لا يمكنك المقارنة".