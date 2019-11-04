كلوب يرد على انتقاد غوارديولا لماني

يبدو أن حرب التصريحات بين يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ونظيره بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأت، وهذه المرة من خلال رد قوي من الألماني دفاعاً عن النجم ساديو ماني.

وكان غوارديولا قد خرج بتصريحات انتقد فيها السنغالي واعتبره يميل إلى التحايل على الحكم، في إشارة إلى سقوطه داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد من أجل الحصول على ركلات جزاء لليفربول.

وحصل ماني على ركلة جزاء أثارت الجدل خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي وفي اللحظات الأخيرة، وخلال المباراة أمام أستون فيلا حصل على بطاقة صفراء بسبب سقوطه في منطقة الجزاء وتمثيله.

بدوره، رد كلوب على ادعاءات غوارديولا بقوله: "لا أعرف إن كان يتحدث تحديداً عن ماني أم يقصدنا جميعاً في ليفربول.".

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ليفربول الأحد القادم في ملعب آنفيلد، وهو لقاء ازدادت قيمته بعد هدف ماني الذي منح الريدز ثلاث نقاط هامة في شباك أستون فيلا في الثواني الأخيرة.

وواصل كلوب: "أستطيع أن أقول أن ماني لا يدعي السقوط، كان هناك احتكاك بينه وبين لاعب أستون فيلا وسقط، ربما لم تكن ركلة جزاء لكن الاحتكاك موجود".

ويستعد ليفربول لمباراة هامة في دوري أبطال أوروبا عندما يُلاقي غينك الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية، وفضل مدرب بوروسيا دورتموند السابق التحدث عنها عوضاً عن الحديث عن مواجهة سيتي.

وتابع الألماني: "ليس عندي مزاج للحديث عن سيتي اليوم، يمكنك قول أمور عن سيتي لكن حالياً لا يمكن التفكير في الأمر.

"لن أقول للاعبين أن مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد، سأقول أننا سنلاقي غينك غداً، لا أشك في اللاعبين على الإطلاق، لكن سأشعر بالإحراج حقاً إن قلت لهم لا تفكروا في مباراة سيتي".