كلوب يرشح 5 فرق للفوز بدوري أبطال أوروبا

استبعد يورغن كلوب أن يكون ليفربول المرشح لإحراز دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتكرار إنجاز الموسم الماضي.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج باللقب، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ 16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملاً يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ورشح كلوب 5 فرق لإحراز البطولة، ولم تضم ترشيحاته ريال مدريد، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم.

وقال كلوب: "كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كافٍ لأني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى، لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني".

وأضاف: "تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضاً، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنياً، ولا يمكنك أبداً استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي، لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة".

ويواجه ليفربول خصمه العنيد أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ 16 الثلاثاء المقبل.

وقال كلوب: "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كنا سنصل بعيداً في بطولة هذا الموسم، لكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء.

"ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعنني أننا سنفعل ذلك مجدداً، لكنه يعني أننا قادرون على ذلك".

وأحرز ليفربول لقبه السادس بدوري الأبطال، الموسم الماضي، بعد عبوره من برشلونة في نصف النهائي، ثم انتصاره على توتنهام في النهائي، بنتيجة 2-0.