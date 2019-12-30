كلوب يرفض المفاضلة ما بين محمد صلاح وساديو ماني

رفض يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الانصياع للتفضيل بين نجمي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، مؤكداً أنهما في مكانة واحدة بالنسبة له، وكلاهما الأفضل في إفريقيا.

وقال الألماني أنه لا يعرف رداً محدداً على سؤال من الأفضل بين المصري والسنغالي.

وتابع: "ليس لدى فكرة عن الأفضل بينهما، أحب كليهما، لذلك بالنسبة لي الأمر سهل، كلاهما يحصل على المركز الأول".

وحقق ليفربول فوزاً صعباً على ولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب آنفيلد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في آخر مباريات الريدز لعام 2019.

وعن الاختيار لجائزة أفضل لاعب إفريقي بينهما أجاب: "كلاهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في الاختيار، ما أراه أن كليهما يستحقان الجائزة، هذا كل ما في الأمر".

ويتنافس المصري مع ماني والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، على لقب أفضل لاعب إفريقي وفقاً لترشيحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال حفل سيقام بمدينة الغردقة المصرية في 7 يناير القادم.

وحصل صلاح على جائزة الأفضل للعامين الماضيين، وينافس من أجل الاحتفاظ بالجائزة للعام الثالث على التوالي.