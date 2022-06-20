كلوب يريد تدعيم خط وسط ليفربول بنجم إنتر ميلان

عاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لمطاردة النجم الدولي الإيطالي نيكولا باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان على أمل جلبه إلى ملعب آنفيلد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويعد النادي الإنجليزي أحد أبرز أطراف الموسم الصيفي بعد نجاحه في ضم المهاجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز من بنفيكا مؤخراً.

كما جلب كلوب لاعبين صاعدين آخرين إلى الريدز هما كالفين رامزي وفابيو كارفاليو.

ويرغب ليفربول في تخفيض متوسط أعمار لاعبيه بشكلٍ عام نظراً لتقدم سن عدة نجوم مهمين في صفوفه حالياً.

ويعاني خط الوسط تحديداً من هذه المشكلة نظراً لوصول المخضرم جيمس ميلنر إلى عامه الـ 36، كما أن تياغو آلكانتارا (31 عاماً)، وجوردان هندرسون (32 عاماً) وصلا إلى عمر متقدم نسبياً.

ويريد كلوب الذي أبدى إعجابه في الماضي بـ باريلا من ناديه جلب الدولي الإيطالي الذي تبلغ قيمته حالياً 90 مليون يورو (77 مليون جنيه استرليني) وفقاً لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وأكد الموقع أن المدرب الألماني "متيم" بباريلا الذي يرى أنه قادر على تقديم إضافة مميزة في منتصف الملعب، وأنه لن يتوقف حتى ينجح في استقطابه.

ويسعى ليفربول لعرض لاعبه نابي كيتا ضمن صفقة باريلا (25 عاماً) حتى يخفض من القيمة الكلية للصفقة.

ولم ينجح الدولي الغيني في إقناع الفريق بمستواه رغم الـ 50 مليون جنيه التي تم دفعها إلى لايبتزيغ من أجله عام 2018.