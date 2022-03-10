كلوب يريد جلب باريلا إلى ليفربول

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يورغن كلوب مدرب ليفربول مهتم بضم النجم الدولي الإيطالي نيكولو باريلا لاعب خط وسط إنتر ميلان.

وأبدى المدير الفني الألماني إعجابه باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قبل أيام على هامش مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وتألق باريلا الفائز مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 منذ وصوله إلى إنتر في عام 2019 قادماً من كالياري.

وخاض نجم الوسط 122 مباراة مع النيراتزوري في جميع البطولات منذ ذلك الحين وأصبح لاعباً لا غنى عنه.

كما مثل منتخب بلاده في 35 مناسبة ولعب دوراً مهماً في حسم اللقب الأوروبي صيف العام المنصرم.

يذكر أن قيمة الدولي الإيطالي تبلغ حالياً 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".