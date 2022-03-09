كلوب يريد جلب بيلينغهام إلى ليفربول

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يريد جلب نجم خط الوسط الشاب جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

وقدم الدولي الإنجليزي الصاعد مستويات مبهرة في ملعب سيغنال إيدونا بارك منذ وصوله عام 2020 قادماً من بيرمينغهام سيتي.

وبات صاحب الـ 19 عاماً لاعباً أساسياً في تشكيلة دورتموند ليخطف أنظار أبرز الفرق في أوروبا.

ويطمح كلوب لتعزيز خط وسط الريدز ببيلينغهام الذي يرتبط بعقدٍ مع أسود فيستفاليا يمتد حتى صيف عام 2025.

وتبلغ قيمة بيلينغهام الحالية قرابة 100 مليون جنيه استرليني وفقاً لتقارير إعلامية.

وخاض لاعب الوسط اليافع 34 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.