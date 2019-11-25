كلوب يستبعد صلاح من حساباته للكرة الذهبية

يرى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن أفضل لاعب في العالم لهذا الجيل هو ليونيل ميسي، لكن إذا قرر منح لأفضل لاعب للموسم الماضي فسيختار فيرجيل فان دايك للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

واستبعد الألماني ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني من ترشيحاته للفوز بالكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وأكد كلوب أن مدافع ليفربول هو الأحق بالكرة الذهبية لهذا العام بالنظر إلى ما يقدمه داخل الملعب.

وتضم قائمة الثلاثين لاعباً المرشحون للفوز بالكرة الذهبية فان دايك وصلاح وماني وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وميسي هداف برشلونة.