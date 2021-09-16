كلوب يستهدف ليفاندوفسكي

ادعى برنامج "فيتشاخيس" الإسباني أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي يريد العمل مرة أخرى مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال البرنامج الشهير أن المدير الفني يستهدف جلب "ليفا" إلى ملعب آنفيلد صيف العام القادم لتعزيز خط هجوم الريدز.

ويدرك كلوب تماماً مميزات المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً كونه أشرف عليه في السابق خلال فترتهما معاً في بوروسيا دورتموند.

سجل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ودورتموند

ويقدم النجم المخضرم حتى الآن مستويات مبهرة مع بايرن ميونيخ الذي انتقل إليه قادماً من دورتموند صيف عام 2014، إذ سجل له 304 أهداف في 335 مباراة في جميع المسابقات.

وخلال الفترة التي ارتدى فيها البولندي قميص أسود فيستفاليا، زار اللاعب الشباك 103 مرات في 187 لقاء.