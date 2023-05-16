كلوب يشيد بدعم جمهور ليفربول للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو

البوابة – أثنى المدرب الألماني يورغن كلوب على الدعم الذي قدمه جمهور ليفربول للنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، وذلك حينما هتف الجميع باسمه في ملعب "كينغ باور" خلال مباراة أمس أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

فيرمينو كان متواجدًا على أرضية الملعب، ولكنه لم يشارك في تشكيلة الريدز الأساسية خلال اللقاء، وهتف الجمهور باسمه تعبيرًا عن الامتنان لما قدمه للنادي خلال السنوات الماضية وتزامنًا مع نيته الرحيل عن الأنفيلد بنهاية الموسم الحالي.

تعليق كلوب على دعم جمهور ليفربول للنجم روبرتو فيرمينو

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات المدرب يورغن كلوب عقب مباراة أمس في الدوري الإنجليزي، والتي قال خلالها: "لقد كان ذلك مدهشًا، لم أرى في حياتي شيئًا كهذا من قبل خاصة للاعب متواجد على دكة البدلاء".

وأضاف: "أعتقد أن فيرمينو سيكون لديه الفرصة للمشاركة أمام أستون فيلا، الأربعاء القادم سيتدرب مع زملائه في الفريق وسنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

وأردف: "مباراة ليفربول القادمة ستكون صعبة جدًا لعدة أسباب، أولًا ستكون مباراة وداعية لبعض لاعبي الريدز، وثانيًا سنلعب ضد ثاني أو ثالت أفضل فريق في البرييرليغ وخاصة في الجزء الثاني من الدوري، بلا شك سيكون تحدي صعب لنا".

واختتم كلوب: "بغض النظر عن أي شيء علينا أن نفوز بهذه المواجهة، لكن من ناحية أخرى علينا أن نظهر الاحترام والتقدير والحب الذي نمتلكه تجاه بوبي وبقية اللاعبين المغادرين هذا الصيف، سيكون يومًا مميزًا بالتأكيد".