كلوب يضع شرطاً للموافقة على مشاركة صلاح في الأولمبياد

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن موقفه من الشرط الذي وضعه يورغن كلوب مدرب ليفربول بالحصول على ملف كامل لنظام تدريب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، من أجل الموافقة على انضمامه للقائمة.

وأعرب غريب، عن رغبته في ضم صلاح لقائمة المنتخب المشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب في تصريحات عبر قناة "أون تايم 2": "طلب يورغن كلوب برنامج إعداد محمد صلاح في الفترة التي سيتواجد فيها مع منتخب مصر.

"لم يطلب تقاريراً عن المنتخب بأكمله ولاعبيه كما تردد، سنجهز ما طلبه ونرسله له".