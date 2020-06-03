كلوب يطالب ليفربول بضم زانيولو

طالب يورغن كلوب إدارة ليفربول بالتعاقد مع نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية الأربعاء، إلى أن ليفربول قد يقدم عرضاً رسمياً لروما بقيمة 40 مليون يورو، للحصول على خدمات الإيطالي الشاب في الموسم الجديد.

واستبعدت إدارة النادي الإنجليزي التوقيع مع تيمو فيرنر، بسبب المطالبات المالية المبالغ فيها من جانب لايبتزيغ، ليتم التركيز على ضم نجم روما الشاب.

ولا يزال كلوب يحلم بالتعاقد مع كاي هافيرتيز نجم باير ليفركوزن، لكن ناديه يريد بيعه مقابل 100 مليون يورو على الأقل.