كلوب يعبر عن إعجابه الشديد بـ هالاند

عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن إعجابه الشديد بما يقدمه الدولي النرويجي الصاعد إيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 62 هدفاً لأسود فيستفالياً خلال 63 مباراة خاضها معهم منذ انتقاله قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي قبل عام ونصف.

وتألق اللاعب وسجل هدفين من أهداف دورتموند الخمسة في شباك آينتراخت فرانكفورت ضمن المرحلة الأولى من الدوري الألماني، إلا أن الفريق سقط أمس أمام فرايبورغ بهدفٍ لاثنين.

ماذا قال كلوب عن هالاند ؟

وقال المدير الفني: "بالطبع هنالك مخاطرة مع مثل هذه الموهبة، إنه يمثل قوة من وحي الطبيعة.

"سيصبح محور حديث الأندية الكبيرة عاجلاً أم آجلاً."

وسئل كلوب عن إمكانية جلب النجم النرويجي إلى ليفربول، فأجاب قائلاً: "إنه لاعب مثير للغاية، يعجبني فيه الطاقة التي يبثها على أرض الملعب، كما أن أسلوبه يناسب معظم الفرق."

يذكر أن المدرب الألماني أشرف على دورتموند خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2015.