كلوب يعتمد خطة "بسيطة" لنهائي دوري الأبطال

يواصل ليفربول الاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيواجه فيه توتنهام هوتسبير، بعدما ضيّع من بين يديه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحجز فريق المدرب يورغن كلوب بطاقة التأهل إلى النهائي، عقب انتفاضه في وجه برشلونة، فيما تفوق سبيرز على أياكس أمستردام في مواجهة نصف النهائي الثانية.

وسيقام النهائي على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، في الأول من الشهر القادم.

وفي هذا الصدد، قال كلوب: "نعرف بعضنا جيداً، إنها مباراة نهائية نواجه فيها خصماً قوياً، علينا الاستعداد ومعرفة نقاط قوته وأخذها بعين الاعتبار والتركيز على نقاط ضعفه"، وفقاً لموقع "فوتبول 365".

وأضاف: "لا توجد مباريات سهلة في دوري الأبطال، فلماذا يجب أن تكون المباراة النهائية سهلة؟ بالتأكيد لا، لكننا نعرف كيفية استغلال تجربتنا في مثل هذه اللحظات، مثل ما فعلنا طيلة الموسم.

"هذا ما يتعين علينا القيام به... علينا أن نلعب كرة القدم التي ندافع عنها، علينا أن نلعب الكرة على طريقة ليفربول.. هذه هي خطتنا".

وختم حديثه قائلاً: "نحن نعرف ذلك بالفعل، فلماذا نفكر كثيراً في الأمر؟ إذا كنا في قمة مستوانا، سنكون فريقاً تصعب مواجهته، والأمر نفسه بالنسبة لتوتنهام".

يشار إلى أن هذا أول نهائي سيجمع فريقين إنجليزيين في دوري أبطال أوروبا، منذ عام 2008، حين التقى مانشستر يونايتد بغريمه تشيلسي. وحسم "الشياطين الحمر" اللقب لصالحهم حينها بفضل ركلات الترجيح.