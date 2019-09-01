كلوب يعلق على غضب ماني من صلاح

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، سبب غضب النجم ساديو ماني، عقب تبديله في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام بيرنلي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني عقب المباراة: "غضب ماني ليس بسبب التبديل، إنه شخص عاطفي، وهناك شيء حدث لم يعجبه، سنعالج الأمر في غرف الملابس".

وانفجر الدولي السنغالي غضباً أمام المدير الفني الألماني، وذلك بعدما تم تبديله في الدقيقة 83 في مباراة ليفربول أمام بيرنلي، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف نظيفة أحرز منها ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وحينما جلس ماني على مقاعد البدلاء اعترض مرة أخرى، لكن جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو وقائد الفريق جوردان هندرسون قاموا بتهدئته.

وتحدث ماني بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التلفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بالنجم محمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحياناً ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر عندما يكون في وضعية أفضل.