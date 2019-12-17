كلوب يعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا

وصف يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول قرعة دوري أبطال أوروبا بأنها شيقة، متوقعاً أن تكون مواجهة "الريدز" مع أتلتيكو مدريد صعبة وقوية.

وأوقعت قرعة دور الـ 16 حامل لقب النسخة الماضية، في مواجهة غريمه المدريدي.

وفسر كلوب مدى صعوبة المواجهة بقوله: "قبل القرعة توقعت أننا سنلاقي إما ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، وهذا ما حدث بالفعل.

"مدريد هو المكان الوحيد الذي نحمل فيه ذكريات رائعة، كلنا، وهذا عظيم، لكن هذه المرة سنواجه أتلتيكو على أرضه ووسط جماهيره.

"ستكون مباراة صعبة، لكن إذا ما ألقيت نظرة على كل مواجهات ثمن النهائي، ستجد أن هناك 4 أو 5 مباريات نهائي مبكر.

"لذلك أراها قرعة مثيرة، ستكون مباراتنا صعبة كما ينبغي أن تكون، لكني لا أعتقد أن دييغو سيميوني يجلس في غرفته الآن سعيداً بمواجهة ليفربول.

"ستكون مباراة صعبة، فالفريقان اعتادا على خوض المباريات تحت الضغط، ولهما أسلوبان مختلفان، وأسلوب تنظيمي مختلف داخل الملعب، لكن كلاهما مستعد لأجواء المباراة، وهذا ما يجعلها صعبة على كلينا".

وأقر مدرب ليفربول بأن العودة إلى مشهد الانتصار الذي حققه "الريدز" في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه توتنهام في الأول من يونيو الماضي، مثيراً للمشاعر، لكنه يعلم أنه لن تكون ثمة فرصة لنيلهم مساندة غالبية المشجعين في الملعب.

يذكر أن قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أوقعت أيضاً ريال مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي، ويوفنتوس مع ليون الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي مع بايرن ميونيخ الألماني، وفالنسيا الإسباني مع أتالانتا الإيطالي، وأخيراً باريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني.