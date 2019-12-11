كلوب يعلق على هدف صلاح في سالزبورغ

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه لا يحتاج إلى تفسير الهدف الذي سجله النجم محمد صلاح في شباك ريد بول سالزبورغ، في دوري أبطال أوروبا.

وفاز الريدز بهدفين دون رد على مستضيفه ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات وحصل على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وأحرز صلاح الهدف الثاني لليفربول من زاوية صعبة للغاية.

وحينما سُئل كلوب عن ما إذا كان يستطيع تفسير هدف النجم المصري، أجاب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «نحمد الله! ليس عليَّ تفسيره! رأيته مرة واحدة وبالتأكيد كان أصعب فرصة سنحت لصلاح في المباراة.

«لم يسجل من الفرص التي كنا نتوقعها منه عادة، لكنه لم يتوقف وواصل وتابع حتى أنهى الهجمة بهذه الطريقة الحاسمة والصعبة للغاية، ربما هذا الهدف يقول الكثير عن صلاح بشكل أكبر من أهدافه الأخرى التي سجلها.

«حافظ صلاح على تركيزه وثقته بنفسه، وكان رائعاً».