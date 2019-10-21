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كلوب يعلق على هدف مانشستر يونايتد

منشور 21 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:23
يورغن كلوب
يورغن كلوب

علق مدرب ليفربول يورغن كلوب على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في مرمى الريدز، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم يونايتد بهدف مهاجمه دماركوس راشفورد في الدقيقة 36، قبل أن يحقق الضيوف التعادل عن طريق البديل آدم لالانا في الدقيقة 85.

وفيما يتعلق بهدف الشياطين الحمر الذي كان كلوب قد طالب فيه بخطأ أمام مهاجمه ديفوك أوريغي قبل أن تصل الكرة إلى دانييل جيمس الذي أرسل عرضية قابلها راشفورد في الشباك، أوضح المدرب الألماني: “سجلوا الهدف، الكل يتفق على سوء التفاهم الذي حصل مع الحكم في هذه اللقطة، كانت خطأ واضحاً، لكن مع الفار هذه الكرات لا تحتسب”.

Via SyndiGate.info


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