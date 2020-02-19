كلوب يفسر سبب استبدال ماني في مباراة أتلتيكو

أبدى يورغن كلوب مدرب ليفربول غضبه من أساليب أتلتيكو مدريد "الملتوية"، التي أجبرته على استبدال النجم ساديو ماني، بين الشوطين، خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وأخرج كلوب السنغالي، من مباراة رغم تأخر الريدز بهدف نظيف، وهي النتيجة التي انتهى عليها لقاء ذهاب دور الـ 16.

وقال كلوب بعد اللقاء: "كان من الواضح أنهم أرادوا إخراج ساديو (ماني) من اللقاء بإجباره على الحصول على بطاقة صفراء ثانية. هذه الأساليب جزء من كرة القدم وأنا لا أحب ذلك".

وكان ماني قد نال بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 40، بعد استخدامه المرفق في وجه مدافع أتلتيكو مدريد سيمي فيرساليكو.

وأضاف: "أخرجت ماني لأني كنت متخوفاً من أن لاعبي الخصم سيسقطون على الأرض لو تنفس ماني قربهم"، في إشارة لمحاولات لاعبي أتلتيكو الاحتيال على الحكم.

وفقد ليفربول جزءاً كبيراً من قوته الهجومية بعد خروج ماني، ولم يستطع خلق فرص حقيقية عاى مرمى أتلتيكو.

وأشرك المدرب الألماني، المهاجم ديفوك أوريغي بديلاً لماني، لكن البلجيكي لم يستطع اختراق دفاع الروخيبلانكوس المحكم.

وسيواجه ليفربول خصمه أتلتيكو مدريد في لقاء الإياب على ملعب آنفيلد، يوم 11 مارس المقبل.