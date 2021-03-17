كلوب يفكر في التضحية بماني أو صلاح من أجل هالاند

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن يورغن كلوب مدرب ليفربول يفكر في بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقرير الثلاثاء، إلى أن الألماني يفكر في بيع واحد على الأقل من ثلاثي الهجوم، محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لتمويل صفقة التعاقد مع “الفتى الذهبي” هالاند.

ويرتبط النرويجي بعقد مع دورتموند يمتد حتى يونيو 2022، ويتضمن شرطاً جزائياً قدره 64 مليون جنيه استرليني.

ويقدم النجم النرويجي، البالغ من العمر 20 عاماً، أداءً مذهلاً مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، وبات هدفاً لريال مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي ويوفنتوس، وبايرن ميونيخ، إضافة إلى ليفربول.

وأحرز هالاند 31 هدفاً خلال 30 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، منها 10 أهداف في 6 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا.