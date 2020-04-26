كلوب يقود أول تحرك من ليفربول للتعاقد مع مبابي

اتصل يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بوالد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، من أجل استطلاع إمكانية التعاقد مع نجله في فترة الانتقالات القادمة.

ويرتبط الدولي الفرنسي صاحب الـ 21 عاماً بالانتقال إلى ريال مدريد في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام من الريدز، لتأتي مكالمة كلوب لوالده ووكيل أعماله ويلفريد مبابي كأول تحرك من أجل استطلاع إمكانية تغيير اللاعب لوجهته من مدريد إلى ليفربول، وفقاً لموقع "Le10Sport" الفرنسية.

وأكد الموقع أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لن تكون سهلة، إذ يرفض النادي الفرنسي التخلي عن نجمه المتزوج بكأس العالم مع منتخب بلاده بمبلغ يقل عن 200 مليون يورو.

كما سيتطلب التعاقد مع مبابي تحمل النادي المشتري لراتبه الضخم والذي يبلغ 30 مليون يورو سنوياً، وهو ما سيجعل المفاوضات صعبة ومعقدة، خاصة بعد الانعكاسات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا على الأندية.